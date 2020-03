Kinderboerderij dicht door corona: 'Jonge dieren zijn nu wel wat schuwer'

De lente is officieel begonnen en dat betekent traditioneel de geboorte van veel dieren in kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel. Ze zijn weliswaar gesloten vanwege de coronacrisis, dierenliefhebbers kunnen toch genieten van prachtige voorjaarsbeelden.

Medewerkster Marieke vertelt dat er dagelijks veel mensen voor het hek staan om de lammetjes, geitjes, varkens, koeien, kippen en konijnen in het echt te bewonderen.

"Voor veel oudere mensen is de kinderboerderij onderdeel van hun loopje door de omgeving. Andere mensen komen eitjes halen. Zeker in deze periode is het druk. Met deze video proberen we ze toch te laten zien hoe het met de dieren gaat." Daarnaast staat de telefoon de van de kinderboerderij roodgloeiend. "Ze vragen allemaal of we open zijn."

Wat ze aan de dieren merkt nu bezoekers niet welkom zijn? "Jonge dieren zijn wel wat schuwer, omdat ze minder gewend zijn aan menselijk contact." Ze krijgen nog wel de verzorging die ze altijd kregen. "Alleen zijn we met minder medewerkers, omdat ook wij afstand moeten houden", zegt Marieke.

