Hardleerse Schiedammer ontglipt politie

Een 27-jarige Schiedammer heeft heel wat aan de politie uit te leggen als hij wordt gepakt. De man ging er in de nacht van zondag op maandag twee keer vandoor.

De politie zag eerst rond 01:00 uur een auto rijden op de A20 ter hoogte van Rotterdam. De snelheid bleek, na meting, 50 kilometer boven de maximum snelheid te liggen. De auto nam de afslag Schiedam, waarna de politie de wagen aan de kant zette.

De bestuurder, een 27-jarige Schiedammer, kon direct zijn rijbewijs inleveren. Hij beloofde niet meer achter het stuur te kruipen.

Vijf minuten later zagen de agenten dezelfde auto voorbij rijden met een andere wagen in het kielzog. Zij zagen dat de Schiedammer achter het stuur van de andere auto zat. Het was het begin van een achtervolging door de bebouwde kom.

De man sprong uiteindelijk uit de rijdende auto, die uiteindelijk tegen een flat tot stilstand kwam. De bestuurder verdween uit het zicht en kon niet meer worden gepakt.