Juf op Rotterdamse basisschool zamelt vuurwerkbrillen voor Maasstad in

De scholen mogen dan wel dicht zijn, maar de Rotterdamse juf Sharda Chotkoe van de Paus Joannesschool zit niet stil. Op de school in IJsselmonde is zij een inzamelingsactie van veiligheidsbrillen gestart. De opgehaalde brillen zullen uiteindelijk aan het Maasstad Ziekenhuis worden overhandigd.

Het idee ontstond toen de Rotterdamse juf vorige week las over het grote tekort aan onder meer veiligheidsbrillen. Ze zijn hard nodig om het personeel te beschermen tegen het coronavirus. Juf Sharda aarzelde geen moment, nam contact op met een moeder van school die werkzaam is bij het Maasstad Ziekenhuis en zette de inzamelingsactie op.

"Eind vorig jaar hebben we, net als veel andere basisscholen, veiligheidsbrillen uitgedeeld aan al onze leerlingen. Hoewel ik me kan voorstellen dat kapotte brillen allang in de prullenbak liggen, hoop ik dat er ook nog een hoop ouders zijn die de brillen hebben bewaard. Alle kleine beetjes helpen."

De afdeling infectiepreventie van het Maasstad Ziekenhuis zal beoordelen of de opgehaalde veiligheidsbrillen bruikbaar zijn.

De box staat dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 15:00 uur op het schoolplein, Stuart Millpad 82 in Rotterdam-Lombardijen. Op woensdag van 08:30 tot 12:00 uur.