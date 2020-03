Rijnmond Sport: Tips om fit te blijven en creatieve sporters bouwen eigen gym

Nu veel mensen thuis werken, bewegen we minder. "Toch is dat cruciaal voor ons immuunsysteem", meent Hans Kroon. De Rotterdammer begeleidt veel topsporters en ziet hen in deze tijd steeds creatiever worden. "Complete thuis-gyms worden er gebouwd. Wij hebben veel telefonische sessies momenteel of we werken via Skype. En het helpt als de omgeving wordt gestimuleerd om mee te doen."

Ook Pirmin Blaak heeft een eigen gym gebouwd. Zijn garage in Heinenoord is verbouwd tot een heuse sportschool. "Ik heb de afgelopen tijd Marktplaats volledig uitgespeeld", lacht de doelman van het Nederlands team en Oranje Rood. "Mocht het langere tijd duren, wat ik verwacht, kan ik in elk geval fit blijven."