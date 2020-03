Geen nieuwe coronadoden in regio Rijnmond

In de regio Rijnmond zijn in 24 uur tijd geen bevestigde corona-patiƫnten overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond van maandag 16:00 uur.

Sinds de uitbraak van het virus zijn elf mensen bezweken in de regio Rijnmond. Er zijn in het afgelopen etmaal 29 nieuwe geregistreerde besmettingen vastgesteld, waarmee het totale aantal op 287 komt.

De verschillende regio's en het RIVM maken de cijfers op verschillende manieren bekend, waardoor vergelijken lastig is. Zo publiceert de GGD in de regio Zuid-Holland Zuid de cijfers met vertraging. Maandag om 12:00 uur maakten zij de besmettings- en sterfgevallen bekend die tot zondag 17:00 uur bekend waren. Er waren toen in Zuid-Holland Zuid in totaal vier patiënten overleden en 82 besmettingen.

"Het is mogelijk dat wij andere cijfers melden dan het RIVM. Dit kan komen door verschillen in het moment van het invoeren van de cijfers in onze systemen", aldus de GGD Zuid-Holland Zuid.

Nederland

Het RIVM maakte maandag om 14:30 uur bekend dat er 34 nieuwe sterfgevallen waren. Deze stijging is minder groot dan een dag eerder toen 43 mensen door corona overleden.

In totaal zijn nu in heel Nederland 4.749 personen positief getest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Om 19:00 uur is een persconferentie aangekondigd van de verantwoordelijke ministers. Die is live te beluisteren op Radio Rijnmond.

