Taxichauffeur: 'Ik rij tot het einde van de week en dan is het voor mij ook voorbij'

Het zijn moeilijke tijden ook voor taxichauffeurs. Ze krijgen veel minder ritjes en raken daardoor snel in de problemen. "Het is niet vol te houden", zegt een Rotterdamse chauffeur maandagmiddag tegen Rijnmond.

"Bij ons gaan de kosten natuurlijk allemaal door, je moet het toch van de straat hebben. Ik rij tot het einde van de week en dan is het voor mij ook voorbij."

De chauffeurs hebben in hun wagens maatregelen genomen om zichzelf en hun klanten zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

"Ik heb een mondkapje en handschoenen. Als er een klant komt, doen we dat op. We houden gewoon afstand en raken zo min mogelijk de bagage aan."

Een ander besluit: "Handen wassen, gelletjes in je auto en dat soort dingen meer. We krijgen maar een klant per tien uur."

