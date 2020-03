Capelse leerlingen toch even naar school

"Alleen voor mijn herkansing mag ik op school komen", zegt de 19-jarige eindexamenleerling Roxanne. "Ja heel leeg is het, en een hele rare sfeer hangt er op school", zegt de 18-jarige eindexamenleerling Matthias. Voor de herkansing werden de vwo-leerlingen verspreid en verdeeld over verschillende lokalen. Maximaal tien mogen er in een lokaal.

Spannend

Net als voor alle andere scholen in Nederland, is het voor het Comenius College een enorme uitdaging om het thuisonderwijs in korte tijd te organiseren en ervoor te zorgen dat de eindexamens niet in gevaar komen.

"Het is voor ons heel spannend", vertelt rector Pascal Scholtius van het Comenius College. Een week geleden moesten de scholen per direct op slot en moest er worden omgeschakeld van een fysieke naar een online school. In een week tijd hebben de docenten hun leerstof moeten omturnen naar de digitale wereld en daarbij zichzelf eigen maken in videochatten, filmpjes maken en lesgeven in een conference-call omgeving.

Lanterfanten

Onder strikte voorwaarden laat de school eindexamenleerlingen toe om een herkansing te maken. "We zijn begonnen met kleine lokalen, minimaal aantal tafels, extra schoongemaakt, extra hygiëne", vertelt de rector. En natuurlijk moeten docenten en leerlingen minimaal anderhalve meter afstand houden.

Voor de eindexamenleerlingen is het plotselinge thuis leren best lastig. Ze geven allemaal toe dat ze makkelijk laten verleiden tot uitslapen, filmpjes kijken en lanterfanten. "Je moet veel motivatie hebben om een ritme op te bouwen om thuis te leren", vertelt Roxane die vandaag voor een herkansing Engels kwam. "In het begin was het wel even lastig, ik ging toch lekker uitslapen en soort van vakantie vieren maar dat veranderde wel snel dat ik moest gaan leren", zegt Matthias die vandaag voor een herkansing scheikunde kwam.

Discipline

De eindexamenleerlingen mavo zijn op school omdat het onmogelijk is om hun tekenopdracht online en op afstand te volbrengen. "Dat was echt niet mogelijk, ik heb thuis geen verf en kwasten, dus ik ben blij dat we deze opdracht op school kunnen doen", vertelt de 15-jarige Tatjana. Ze maakt zich wel een beetje druk of ze onder deze omstandigheden haar eindexamen gaat halen.

"Daar zit ik een beetje mee te stressen, want ik wil wel eindexamen doen en slagen." Maar ze vindt het moeilijk om thuis de discipline op te brengen om voldoende aandacht aan haar huiswerk te besteden. "Thuis wil je liever andere dingen dan huiswerk, ik vind het heel moeilijk om op tijd uit bed te komen en thuis kan je makkelijk op je iPad en je telefoon filmpjes doet, maar dan moet je wel opletten dat wel alles voorbereid voor je examen."

Toekomst

Het is nog niet duidelijk of de centraal examens in mei door kunnen gaan. Daar beslist het minister van Onderwijs over. Het Comenius houdt er rekening mee dat ook dat kan gaan gebeuren, en dan zullen de prestaties van de schoolexamens waarschijnlijk maatgevend worden of de leerlingen hun diploma zullen ontvangen. "Als inderdaad besloten wordt dat er geen eindexamens worden afgenomen, dan wil ik er in ieder geval voor zorgen dat alle leerlingen hun schoolexamens hebben afgerond."

De leerlingen begrijpen de maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de meesten zijn niet bang om zelf ziek te worden. Ze ogen ontspannen maar maken zich ongerust of het allemaal wel goed komt met school en hun examen. "De onzekere situatie over de toekomst van mijn eindexamens, vind ik heel vervelend", zegt Matthias. Ze zijn ook in onzekerheid of ze volgend jaar kunnen starten met een vervolgstudie omdat alle selecties voorlopig zijn geschrapt. "Het is best moeilijk en onduidelijk wat er gaat gebeuren, dus voor ons is het best wel spannend", zegt Roxanne.

