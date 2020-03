De opkomst van de quarantaine-dj's

Het Rotterdamse nachtleven zit op slot. Wat doe je als je toch wil dansen? Niet getreurd want Rotterdamse dj's zijn vindingrijk. Onder andere deze Rotterdamse artiesten livestreamen op Facebook hun optredens vanuit de huiskamer of studio.

Steven Pieters

"Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt Steven Pieters. Vanuit de studio kan je hem en zijn vrienden van collectief Triphouse Rotterdam de hele zaterdagnacht volgen op hun muzikale reis.

Hij heeft nog voor de coronacrisis geinvesteerd in goeie apparatuur om te livestreamen. "Mensen die met elektronische muziek of gadgets bezig zijn zullen wat sneller met deze apparatuur aan de slag gaan."

Animistic Beliefs

Animistic Beliefs (Marvin Lalihatu en Linh Luu) is een elektronische live-act. Ze treden met andere Rotterdamse dj's zoals Speedy J en Serge op in Stoor, een creatieve broedplaats in Rotterdam.

Als er geen coronasituatie was dan hadden ze op dit moment een optreden in Japan. "Je moet toch bezig blijven en de mensen die thuis zitten een vorm van entertainment geven", zegt Marvin Lalihatu.

David Vunk

Ook dj David Vunk zag veel optredens in binnen en buitenland afgezegd worden. Hij mist het optreden. "Het zit in mijn bloed!" Een webcam, draaitafel en computer is het enige wat hij nodig heeft om op te treden vanavond.

"Je moet jezelf laten zien. Ook aan de fans die jou hebben gesteund al die tijd. Zaterdagavond hoeft niet saai te zijn."

