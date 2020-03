Noodkreet: een noodfonds voor de sierkweektelers

"Onze handel bestaat uit negentig procent export en dit is nu bijna tot nul gereduceerd", laat een bezorgde Bram Breugem van familiebedrijf BB Plant uit Bleiswijk weten. Hij vervolgt: "Normaal gesproken gaan er per week bijna 30 duizend planten uit. Nu zijn dat er ongeveer vierduizend." Hij legt uit dat zijn verlies hiermee op zo'n 70 duizend euro per week ligt.

Je kunt je voorstellen dat de zorgen dan ook groot zijn. "Vooral omdat we niet weten waar het einde is. Als het om een aantal weken gaat dan overleven we het, maar als het gaat om tien of meer weken, dan is het een ander verhaal."

Wel houdt hij er stiekem rekening mee dat de coronacrisis lang kan gaan duren. "Kijk, alle landen gaan op slot. Dat betekent dat de markten lang dicht blijven." En daar komt ook nog eens bij dat dit een periode is waar het normaal storm loopt. "Met alle bijzondere dagen in maart, april en mei, bijvoorbeeld Pasen en moederdag."

Noodfonds

Hoewel de overheid ondernemers probeert te helpen met bijvoorbeeld belastinguitstel en de mogelijkheid om werktijdverkorting voor het personeel aan te vragen, is dit voor deze branche niet afdoende. Zij hopen op een noodfonds, dat het grootste deel van de geleden schade kan vergoeden.

"Het zijn potplanten. Iedere week gaan er 30 duizend knollen in een pot en die kosten veel geld. We hebben dus veel investeringen, naast onze arbeid en gas en dat soort zaken, die we nu fysiek weggooien." Breugem vertelt dat de veiling hierover momenteel aan het lobbyen is bij de overheid. "Dit is een hele goede zaak."

Ook pleit Breugem voor het sluiten van de veilingen totdat de crisis voorbij is. "Als mensen een product willen, dat ze het bij de kweker moeten gaan zoeken. Het heeft geen zin om de klok in stand te houden op dit moment."

#Redeenplant

Helaas worden veel van de goede planten, met pijn in het hart, nu weggegooid. "Wat er niet verkocht wordt gaat de prullenbak in." Zijn dochter kwam met het idee op een actie op poten te zetten: #redeenplant.

Omdat het weggooien van goede planten en bloemen natuurlijk ontzettend zonde is, bieden zij planten, in dozen van zes of twaalf, aan tegen de kostprijs. Daarnaast gaat een deel van de planten gratis naar mensen die het minder breed hebben en ook naar verzorgingshuizen. "Het is bij lange na nog niet voldoende, maar het is voor de gemoedstoestand prettig dat er wel wat planten weg gaan zeg maar. Psychologisch werkt het ook goed. "