Alle samenkomsten tot 1 juni verboden

"Alle samenkomsten verbieden we tot 1 juni. Er is geen ondergrens meer van honderd personen. En we gaan met boetes handhaven." Dat is maandagavond door justitieminister Grapperhaus bekendgemaakt tijdens een persconferentie met premier Rutte en zijn collega-ministers Van Rijn (Medische Zorg) en De Jonge (Volksgezondheid) over de coronacrisis.