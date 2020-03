10 vragen over corona: 'Kan ik nog op mijn kleinkinderen passen?'

Op Radio Rijnmond beantwoordde huisarts Lieneke van de Griendt alle vragen van luisteraars. Hieronder de tien meest prangende vragen.

Dwarrelt het virus door de lucht of gaat het alleen van mens op mens? Met andere woorden: moet ik me ook zorgen maken als ik een wandeling maak?

Ja, het zit in de lucht, maar niet zodanig dat u daardoor besmet kunt raken. U kunt het alleen oplopen als u bij iemand in de buurt bent. Daarom de regel: houd anderhalve meter afstand.

Goedkope mondkapjes zouden een wassen neus zijn. Klopt dat?

Het probleem van de mondkapjes zit 'm vooral in de wijze waarop mensen ermee omgaan. Dan zitten ze met hun handen aan de voorkant waar juist het virus zit. Dus afdoen aan de elastiekjes en meteen weggooien.

Ik heb iso-betadine mondwater gekocht. Het schijnt dat dat het virus doodt in de mond-en keelholte. Klopt dat?

Ik ken het middel niet, maar dit lijkt op fake news. Ik weet ook niet wat het met uw gebit doet als u dit heel vaak gebruikt. Check altijd op rivm.nl of het medicijn dat u gebruikt ook wordt aangeraden vanuit de wetenschap.

Leo van der Endt uit Vierpolders: We handhaven nu de regel om anderhalve meter afstand te houden. Is het zo dat als je niest of praat dat het dan niet verder komt dan anderhalve meter?

Interessante vraag die we moeten opzoeken. Ik heb zelf altijd geleerd dat je drie meter afstand moet worden. Dat is eigenlijk een vraag voor premier Rutte en zijn team. In België wordt twee meter aangehouden dus kennelijk is het men het daar niet over eens.

Ik heb drie kleinkinderen. Op twee van hen pas ik regelmatig op. Ik ben 58 en heb spierartrose. Kan dat?

In principe moet je daar wel voorzichtig mee zijn. Je weet niet precies wat voor bronnen je in huis haalt, met wie zij contact hebben gehad. Als u verder geen klachten heeft, dan kan het wel.

Winnie Hendriks uit Ridderkerk: Mijn moeder is 96 jaar, woont zelfstandig. Als ik voldoende afstand bewaar in haar huis zonder dingen aan te raken, kan ik dan bij haar op bezoek?

De kans lijkt me klein dat u haar besmet als u op twee meter afstand blijft. Ik zou het niet doen als u op wat voor manier druppeltjes kunt verspreiden. Misschien kunt u het beste van tevoren en na afloop even de deurklink afnemen met alcohol. Het is verstandig om uw moeder dan niet aan te raken.

Lia uit Rotterdam-Zuid: Ik behoor tot de risicogroep. Ik heb beroertes gehad, diabetes en astma. Er wordt steeds gezegd dat we niet met onze handen aan ons gezicht moeten komen. Maar waarom niet? We wassen onze handen toch?

Die stelregel gaat over het onbewaakte ogenblik. Dat ene moment waarop je niet doorhad dat je van het winkelwagentje naar je ogen of je gezicht zou gaan. Je gaat vaak per ongeluk met je hand naar je gezicht.

Wetenschappers zeiden dat het totaal niet bewezen is dat een huisdier corona kan overbrengen op de mens, maar je moet wel je handen wassen als je je dier hebt aangeraakt. Hoe zit dat precies?

Onze huisdieren worden door veel mensen aangeraakt, geaaid. Dan kan het virus van de mens op de haren van het dier worden aangebracht. Daarna zou het misschien op u worden overgebracht. Dan is het aaien van uw dier hetzelfde als uit elkaars beker drinken of elkaars handdoek aanraken.

Ik hoor alleen maar hoeveel nieuwe besmettingen en hoeveel doden. Ik hoor helemaal niets over mensen die genezen zijn.

U kunt de gegevens via internet bijhouden. Als u via google zoekt op 'corona numbers' komt u op de juiste website waarop u het aantal besmette, overleden én herstelde patiënten kunt terugvinden. Op dit moment zijn er alleen nog niet veel mensen in Nederland genezen, omdat de eerste besmetting kort geleden is vastgesteld.

Ellen uit Poortugaal: Kan een lichaam twee virussen tegelijk in zich hebben en daar ziek van worden?

Jazeker, dat kan. Die virussen vechten dan niet met elkaar, maar met jouw lichaam. Het virus dat zich het snelst vermenigvuldigt, krijgt de boventoon. We worden de hele dag aangevallen door bacteriën, schimmels en virussen. Dat is maar goed ook, want dan houden we ons immuunsysteem scherp.

