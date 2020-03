'Met zomerschool onderwijsachterstand inhalen'

De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad pleit voor het financieren van een zomerschool als leerlingen van basis- en middelbare scholen een nog grotere leerachterstand oplopen door het thuisleren. Sinds de scholen gesloten zijn door de corona-uitbraak, krijgen alle schoolgaande kinderen thuis lespakketten aangeboden. Voor een deel is dat ook digitaal.

Co Engberts, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Rotterdam, denkt dat bij het merendeel van de scholieren geen probleem zal zijn, maar er kan bij een groep wel een probleem ontstaan.

Doordat ouders niet kunnen helpen, omdat ze de taal niet beheersen of de kennis van de leerstof niet hebben. Ook heeft een groot aantal gezinnen geen computer om de lesstof te bekijken volgens de PvdA.

Zomerschool

De partij roept het stadsbestuur op om nu al na te denken of er eventueel een zomerschool kan komen, zodat leerlingen in de zomervakantie hun achterstand kunnen inhalen. Ook zou gekeken moeten worden of er plekken zijn waar de leerlingen zonder internet toch hun huiswerk op een computer kunnen maken. Natuurlijk in achtneming met de fysieke afstand van anderhalve meter.

”Dit stadsbestuur als topprioriteit dat er in het onderwijs gelijke kansen zijn voor iedereen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat als we door deze crisis zijn deze kinderen die gelijke kansen nog hebben”.

Respect voor onderwijs

Over de inzet van de scholen is de politicus heel erg blij. ”Petje af voor het onderwijs. Ze hebben vorige week in no-time online lespakketten te maken, zodat kinderen thuis les kunnen krijgen. Echt geweldig”, aldus Engberts.



