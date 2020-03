UPDATE: Stel uit Spijkenisse dat week vastzat op coronaschip terug in Nederland

Na ruim een week in isolatie te hebben gezeten in hun hut op cruiseschip Costa Luminosa zijn Jose en Peter Roubos uit Spijkenisse weer terug in Nederland. Maandagavond rond 19:00 uur landden ze in een speciaal toestel op Schiphol.

Joke zit in een taxi op weg naar huis in Spijkenisse als ze zegt: "Zo fijn weer op Nederlandse bodem te zijn. Jippie!"

Het stel mocht na dagenlange quarantaine vanwege corona op het schip maandagmiddag eindelijk hun kamer af. Met vijf bussen zijn de passagiers onder politiebegeleiding naar het vliegveld van Genua gebracht, zegt Jose. Daar stond een speciaal vliegtuig klaar om Jose, Peter en de andere Nederlanders aan boord naar Amsterdam te brengen

Joke maakte bovenstaande foto in de bus. Te zien is hoe er plastic tussen de stoelen hangt.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zaten er 93 Nederlanders aan boord van de vlucht. "Dertien personen zijn om medische redenen in Italie gebleven", schrijft het ministerie in een tweet.

Het hele verhaal van Jose en Peter en hun droomcruise die een nachtmerrie werd kun je hieronder teruglezen.

Het had de cruise van hun leven moet worden. En dat was het ook tot er op het schip Costa Luminosa corona uitbrak. Jose en Peter Roubos uit Spijkenisse zitten daarom nu al ruim een week in eenzame opsluiting in hun hut op het schip voor de Italiaanse kust. Wanneer ze eraf mogen is onduidelijk.

De afgelopen weken bezocht het stel, samen met vier andere koppels, de mooiste plekken in het Caribisch gebied. Ze genieten met volle teugen. Maar op de Kaaimaneilanden beginnen ze nattigheid te voelen. Een man wordt plotseling onwel. "Hij werd met alle toeters en bellen op een brancard weggevoerd", zegt Jose.

Er wordt dan nog niet direct alarm geslagen, maar een paar dagen later, in Puerto Rico wordt een stel van boord gehaald. Ze zijn besmet met het coronavirus.

Meteen de oceaan over

De cruise zou nog aanmeren bij het eiland Antigua, maar in plaats daarvan start de kapitein de overtocht over de Atlantische Ocean naar Tenerife, in Spanje. Daar gaan veel mensen van boord. Jose, Peter en de rest van hun gezelschap varen door naar Marseille.

Zondagavond 20 maart staan ze met een grote groep te wachten tot ze aan tafel kunnen in het restaurant als ineens paniek uitbreekt. "Toen moesten direct met z’n allen terug naar de hut, in quarantaine", zegt Jose.

Drie keer per dag eten

Daar zitten ze nu, acht dagen later nog steeds, weliswaar in een geüpgradede hut met balkon. Jose: "Want we zijn rokers."

Drie keer per dag wordt door de bemanning eten en drinken gebracht, dat ze mogen aankruisen van een lijst. Maar verder blijft de deur van de hut dicht. Ze mogen niet naar buiten. De irritatie en wanhoop bij het stel groeit.

Jose en Peter hebben contact gehad met alle betrokken instanties; de rederij, de touroperator (Zeetours Cruises in Rotterdam), de Nederlandse ambassade en zelfs premier Rutte heeft hen een brief gestuurd. Die beloven dat ze zo snel mogelijk met een oplossing komen, maar niemand is op deze situatie voorbereid. Een eenvoudige oplossing lijkt er niet te zijn.

Toch zijn er afgelopen vrijdag volgens Jose in Marseille twee Nederlanders van boord gehaald. Zij hadden geboekt via TUI en zijn inmiddels thuis. Waarom zitten wij hier dan nog, vraagt ze zich af. De wanhoop in haar stem is duidelijk hoorbaar.

Eindelijk voor boord?

Inmiddels ligt het schip in het Italiaanse Savona, vlak bij Genua. Mogelijk kunnen ze daar maandag nog op een vlucht stappen, meldt de NOS.

"Er wordt heel hard gewerkt aan een vliegverbinding van Genua naar Amsterdam waarmee de Nederlanders van de Costa Luminosa die medisch zijn goedgekeurd hopelijk vanmiddag zullen kunnen reizen", zegt de Nederlandse ambassadeur in Italië. "Definitieve bevestiging moet volgen van uw reismaatschappij."

De voorbereidingen daarvoor zijn inderdaad getroffen, zegt Jose. "Vanmorgen hebben we onze koffers ingeleverd." Het stel is ook medisch gecheckt om te kijken of ze geen koorts of verhoging hadden. Het stel voelt zich niet ziek.

Stiekem met mondkapje

Jose en Peter wachten nu in hun hut op nieuws. Ze hebben sinds zondag mondkapjes. "Die gebruiken we nu om stiekem naar de kamer van onze vrienden te gaan. Anders worden we gek", zegt Jose. "Het lijkt wel een spookschip."

Op het schip zitten nu nog dertig passagiers en vijftig bemanningsleden in isolatie. Bij 32 mensen is corona vastgesteld, meldt de NOS.

