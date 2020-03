Chauffeurs in haven vrezen handscan als virusverspreider

Sommige chauffeurs maken het apparaat daarom eerst zelf schoon, voor ze hun hand in de handscan leggen. “Maar waarom schaffen ze dat ding in coronatijd niet helemaal af, zoals sommige andere bedrijven wel doen?”, vraagt een van de chauffeurs aan RTV Rijnmond.

CargoCard

De handscan maakt een afdruk van de linkerhand van een chauffeur. Het patroon van de vingerafdrukken en de lijnen in de hand worden gekoppeld aan de zogenaamde CargoCard. Hierop staan de identiteit van de chauffeur en de gegevens van de firma waar hij werkzaam is. De CargoCard geeft toegang tot de terminal. Deze wordt samen met een handscan gecontroleerd bij de uitname of afgifte van de container(s).

“Je snapt wel dat deze methode geen frisse bedoeling is: je moet immers je hand in zo’n lezer steken terwijl dat eigenlijk een enorme virusverspreider is”, klaagt een andere chauffeur. “Denk maar eens aan hoeveel handen er op een dag in dat apparaat gaan.”

Veiligheidsbeeld

ECT kent de klachten, maar weigerde tot nu toe de handscans uit te schakelen. “We zijn wettelijk verplicht tot identificatiecontroles. Het maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid, dat in samenspraak met de overheid en rederijen is opgesteld. Uitschakelen kan tot misbruik leiden en dat willen we ten alle tijden voorkomen”, aldus woordvoerder Rob Baghus.

Het concern maakt de scan inmiddels wel regelmatig schoon met een desinfecterend middel, maar doet ook een beroep op de chauffeurs om het apparaat zelf schoon te houden.

Andere terminals zoals Kramer en RWG hebben inmiddels de handscans afgezet. Zij controleren de inhoud van de containers en de identiteit van de chauffeurs fysiek aan de poort. Maar dat is volgens Baghus bij ECT niet mogelijk. “Wij zijn, met alle respect, veel groter dan die andere terminals. Het zou voor enorme opstoppingen aan de poort zorgen. Chauffeurs moeten dan wachten en gaan elkaar dan opzoeken. Groepsvorming moeten we ook niet willen in deze tijd.”

Enquête

De klachten over de handscans komen ook naar voren in een enquête van CNV Vakmensen. Deze is vrijdag verspreid en had zondag al 150 reacties opgeleverd. Klachten waren er naast de handscan ook over het tekort aan sanitaire voorzieningen, nu de terminals strengere maatregelen treffen en truckparkings sluiten.

Verder blijkt dat sommige chauffeurs de druk van de opdrachtgever voelen om toch naar het buitenland af te reizen, terwijl ze niet-noodzakelijke producten vervoeren. Ook het gebruik van privacygevoelige gegevens van de chauffeurs wordt ter discussie gesteld. “Zo wordt hun temperatuur opgemeten en moeten ze in een formulier aangeven waar ze de afgelopen twee weken zijn geweest.”

CNV Vakmensen heeft naar aanleiding van de enquête de ECT nogmaals gevraagd de handscan hygiënisch te houden. De bond roept ook de werkgevers van de chauffeurs op om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.

RIVM

CNV-bestuurder Tjeerd Orrie: “Het RIVM geeft aan dat de kans dat je besmet raakt door aanraking van metaal heel klein is, maar niet helemaal uitgesloten. Ze adviseren om regelmatig je handen te wassen en een mogelijk besmet oppervlak te reinigen met een schoonmaakmiddel. Mijn vertaling is dat die kastjes als mogelijk besmettingsbron gelijk is aan het doorgeven van een mobiele telefoon aan een ander. Niet doen dus, of eerst schoonmaken.”

ECT op de Maasvlakte heeft maandagmiddag uiteindelijk besloten 1 van de twee handscans uit te zetten. Baghus: “We hebben gekozen voor een aanpak die voor beide partijen zo efficiënt mogelijk is.”

