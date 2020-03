Hockeydoelman Blaak: 'De competitie vergeet ik makkelijker dan de Spelen'

Veel sporters leven in onzekerheid momenteel. Niemand weet wanneer er weer gesport mag worden. Ook Pirmin Blaak niet. Om straks zo snel mogelijk weer in het hockeydoel te staan, heeft hij zelf thuis een gym gebouwd.

"Ik heb Marktplaats volledig uitgespeeld", lacht de keeper van het Nederlands elftal en Oranje Rood. Zijn garage in Heinenoord is getransformeerd tot krachthonk. "Je weet niet hoelang dit duurt, ook al verwacht ik dat het nog wel even speelt. In de tussentijd kan ik mijn krachtprogramma in ieder geval voortzetten."

Blaak is al een aantal jaar eerste keeper van Oranje. De voormalig speler van Hockeyclub Rotterdam won veel prijzen, maar de Olympische titel staat nog altijd bovenaan zijn lijstje. Blaak is van mening dat de Nederlandse delegatie bij enig risico verplicht niet moet gaan en hoopt dat de problematiek rond het coronavirus snel voorbij is.

Gelijke kans

"De Olympische Spelen worden niet afgelast", verwacht Blaak. "Wellicht is er in mei of juni realistische kans dat het door gaat. Sommige sporters moeten zich nog kwalificeren. Als het doorgaat, vind ik wel dat iedereen een gelijkwaardige kans moet hebben om in Tokio zo optimaal mogelijk te presteren."

Blaak heeft aangegeven dat hij ook na de Olympische Spelen door wil gaan met het bedrijven van topsport. Daarna zal hij zich verder gaan richten op zijn bedrijf GoalieWorks, waarmee hij keepersclinics door heel Nederland verzorgt. Maar alles is vooralsnog gericht op olympisch goud. "Een jaar geen competitie in Nederland kan ik makkelijker vergeten dan de Olympische Spelen. Dat is voor veel sporters hun stip aan de horizon. Maar het is wel ondergeschikt aan dat wat er momenteel gebeurt in de wereld."