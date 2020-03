Supermarkt met vuurwapens overvallen in Vlaardingen

De overvallers gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor richting de Aristide Briandring.

Het is de tweede overval in een paar dagen tijd. Vrijdagavond was het raak bij de Jumbo supermarkt aan De Loper in Vlaardingen. Toen bedreigde een man het personeel met een vuurwapen en ging hij er met de inhoud van een kassa vandoor.