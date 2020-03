Begrip voor nieuwe coronamaatregelen: 'Het was niet streng genoeg'

En die maatregelen duren maar liefst tot 1 juni. 'Maar het is terecht, de eerste maatregelen waren niet streng genoeg', zegt een voorbijganger op het Vasteland. 'Mensen doen gewoon waar ze zin in hebben en andere landen zijn ook al strenger. Wij kunnen als Nederland zijnde niet achterblijven.'

Geen feestjes

Opvallend: bij het in- en uitgaan van de lokale supermarkt heeft iedereen het direct over de maatregelen. En de algemene tendens is vooral begripvol. 'Het is alleen wel jammer dat er nu geen feestjes zijn, daar had ik wel zin in', zegt één van de voorbijkomende jongeren. Maar ondanks dat, snappen zij ook dat dit besluit is genomen. 'Het zal alleen wel slikken zijn voor mensen die moeilijk buiten komen of weinig sociale contacten hebben. Dan is 1 juni wel lang.'

Maar 1 juni kan zomaar 1 juli of zelfs later worden, waarschuwt een voorbijganger die zelf in de zorg werkt. 'Ik kon het dan ook niet geloven toen ik de beelden van afgelopen weekend zag', stelt ze. 'Zowel ik als mijn dochter werken in de zorg, en als niemand zich hier aan gaat houden gaat het nog veel langer duren.'

En dat is wel het laatste wat iedereen wil. Want naast het ongemak van weinig sociale contacten kunnen onderhouden, zitten veel mensen ook zonder werk. 'Ik heb een nul-urencontract, en met mij veel meer mensen', besluit een jongeman. 'Dus ik moet nu twee maanden thuis zitten zonder inkomen en dat is niet makkelijk. Want ik heb wel een Netflix-abonnement, maar dat betaalt zichzelf niet.'

