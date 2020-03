Dodenherdenking op de Dam gaat door: zonder publiek, maar met koning

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gaat wel door, maar zonder publiek. Dat heeft voorzitter Gerdi Verbeet van Nationaal Comité 4 en 5 mei gezegd in radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Het besluit volgt op de verscherpte maatregelen die het kabinet afgelopen avond bekendmaakte om het coronavirus terug te dringen. De precieze invulling van de herdenking op de Dam is nog niet bekend, maar het staat vast dat koning Willem-Alexander een toespraak geeft. Het comité zoekt nog naar manieren om de rest van Nederland bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag te betrekken.

De veertien Bevrijdingsfestivals, waaronder het festival in Rotterdam, gaan in elk geval niet door. "We hopen dat mensen ook zelf gaan kijken wat ze in hun straat kunnen doen", zei Verbeet. "Mensen moeten nadenken over een manier om hun betrokkenheid en verbondenheid te tonen, maar op een manier die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin we verkeren."

Geen Maand van de vrijheid

Ook andere activiteiten die in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid waren gepland, gaan niet door. Vorige week werd al besloten dat 'De Maand van de vrijheid' niet zou doorgaan. Er zouden bussen door alle provincies gaan rijden, met diverse activiteiten.

Verbeet zei in Met het Oog op Morgen dat mensen jaren hiernaartoe hebben gewerkt, vaak als vrijwilliger. Ze benadrukte daarbij dat ze alle begrip heeft voor de maatregelen en de gevolgen die deze hebben.

"We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden", zegt Verbeet in een verklaring. "We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus."