Scholen stellen eigen examens uit

Na de persconferentie van het kabinet over het coronavirus, maandagavond, hebben sommige scholen zelf besloten dat de schoolexamens worden uitgesteld. Dat blijkt uit e-mails die naar ouders zijn gestuurd.

"Wij organiseren de schoolexamens volgens de richtlijnen van het RIVM, maar de maatregelen en adviezen die vandaag zijn aangekondigd stijgen daar in sommige uitzichten bovenuit", schrijft een Limburgse scholengemeenschap aan ouders van leerlingen. "Daarnaast is de voorbereiding van de leerlingen door zoveel onzekerheid omgeven dat wij van mening zijn dat van een goede wijze van toetsing geen sprake meer kan zijn."

Of gelijksoortige brieven in de regio Rijnmond zijn verspreid is nog niet bekend.

De schoolexamens tellen, samen met het centrale examen, mee voor het eindexamen, Scholen en onderwijsbonden pleiten eerder al voor opschorting van de schoolexamens en schrapping van de centrale examens.

Heeft jouw school de eigen examens ook opgeschort? Meld het aan Rijnmond en mail naar nieuws@rijnmond.nl