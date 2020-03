Weer veel zon vandaag

Dinsdag wordt een zonnige dag met niet meer dan een plukje dunne sluierbewolking. Er staat een matige zuidoostenwind, windkracht 3 of 4.De temperatuur komt vanmiddag uit op 11 graden. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur landinwaarts naar een fractie onder het vriespunt.

Morgen komt er geen verandering in het zonnige en droge weer. Er is hooguit wat dunne sluierbewolking aanwezig. De temperatuur loopt op naar 11 graden en de oostenwind waait matig, windkracht 3 of 4.

VOORUITZICHTEN

Een krachtig hogedrukgebied boven de Baltische Staten verplaatst zich naar Rusland. Het zorgt voor een oostelijke stroming en de aanvoer van droge continentale lucht. Het blijft dan ook nog een paar dagen zonnig, zonder noemenswaardige bewolking.

In het weekend is er meer bewolking aanwezig en op zondag bestaat er een kleine kans op een bui. Vrijdag wordt het 13 graden, in de loop van het weekend wordt het overdag kouder en blijft de temperatuur 's nachts boven het vriespunt.