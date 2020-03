Verkoop Joulz verbloemt geldbehoefte Stedin

Het bedrijf gebruikte het geld van de verkoop van Joulz vooral om langlopende schulden af te lossen. Stedin blijft daardoor behoefte houden aan nieuw geld.

Die euro's zijn vooral nodig om de groeiende behoefte aan duurzame investeringen op peil te houden. De energietransitie vraagt een steviger netwerk voor het uitbreiden van laadpalen en het vervangen van het koken op gas door elektrisch. Het bedrijf investeerde vorig jaar 590 miljoen euro.

Stedin is over de financiën al langer in gesprek met de gemeenten, die de aandeelhouders zijn. Het bedrijf heeft al gevraagd om extra bijdragen. De liquide middelen daalden naar 72 miljoen euro. In 2017 was dat nog 169 miljoen euro.