Aboutaleb: buitensporten in groepjes mag niet meer, maar je krijgt niet direct een bon

Mensen die in groepjes buitensporten krijgen alleen niet direct een bon, zegt hij. "Het ontbinden van het gezelschap is de eerste maatregel waarnaar we streven. Blijven mensen hardnekkig dan kun je altijd nog naar je notitieboekje grijpen om een bon uit te schrijven. Maar dat is niet het eerste dat we willen. Wij willen dat er zo goed mogelijk nalevingsgedrag van burgers ontstaat."

Minister Grapperhaus van Justitie maakte maandagavond bekend dat de boetes voor burgers die zich niet aan de coronamaatregelen houden, kunnen oplopen tot vierhonderd euro. Het kabinet besloot daartoe nadat afgelopen weekeinde veel mensen de maatregelen negeerden. Dat gebeurde onder meer in parken en op stranden.