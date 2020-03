76-jarige Gladys uit Rotterdam-Zuid vermaakt zichzelf met handwerk

Deze week volgen we vijf ouderen die in Rotterdam-Zuid wonen en leven. Ze wonen alleen, de één is vitaal, de ander afhankelijk van hulp van anderen. Maandag bezochten we Roos, de zeer actieve dochter van Gladys.



Dinsdagochtend bracht onze verslaggever een bezoekje aan Gladys, met de microfoon op een meterslange stok, op veilig afstand. Sinds de uitbraak van het virus zit Gladys alleen nog maar binnen.

Haar kinderen doen boodschappen voor haar. "Niet elke dag, maar ik heb niet zoveel nodig, het gaat wel", vertelt Gladys. Ze vermaakt zichzelf nog goed binnenshuis. "Even knutselen, handenarbeid: een beetje naaien, een beetje tekenen, breien..."

Bij de deur

Gladys heeft ook nog contact met haar buren, ook al komen ze niet meer bij elkaar over de vloer. "We bellen, of we staan bij de deur met elkaar."

Heel af en toe krijgt ze bezoek van familie, later op de dag komt haar dochter even langs.

De verschillende vrouwenclubjes waar Gladys bij hoort kunnen de komende tijd niet meer doorgaan. "We moeten het er maar mee doen, het is voor onszelf. We hopen dat alles over gaat, dan kan alles weer normaal worden."