Dit zijn de coronamaatregelen die Aboutaleb wil gaan handhaven

Burgemeester Aboutaleb heeft extra handvatten gekregen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hij mag zelfs boetes en bekeuringen laten uitdelen aan mensen die een maatregel overtreden. Zo'n boete kan voor personen oplopen tot vierhonderd euro. Bedrijven die over de schreef gaan, kunnen op een bekeuring van een paar duizend euro rekenen.

Aboutaleb wil onder meer streng gaan handhaven op buitensporten in groepjes, al krijgen sporters niet meteen een boete. Er zal eerst gevraagd worden om uit elkaar te gaan en de regel van anderhalve meter afstand te respecteren.

De burgemeester mag stranden en parken afsluiten vanwege het virus. Maar dat is hij niet direct van plan. Hij vindt dat mensen de mogelijkheden moeten houden om "een frisse neus" te halen.

De horeca moet in elk geval tot 6 april gesloten blijven. Evenementen, inclusief de bevrijdingsfestivals, zijn tot 1 juni niet toegestaan. Dit geldt voor alle bijeenkomsten met minder dan honderd bezoekers.

Ramadan

Ook de avondgebeden in de moskee tijdens de ramadan kunnen vanwege het rondwarende virus niet doorgaan, zegt de burgemeester. De ramadan begint op 23 april.

Buitenspelende kinderen vindt Aboutaleb een lastige kwestie. Van het RIVM mogen kinderen onder de 12 jaar nog met elkaar spelen. "Maar", zegt Aboutaleb, "de hele kleintjes kunnen niet in een speeltuin terecht zonder hun ouders. Bij één kind en één ouder is er niks aan de hand. Maar als er bij mooi weer veel kinderen zijn en al die ouders hen gaan helpen op de klimrekjes krijg je situaties die je niet wilt. Dus we moeten maar eens gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende dagen."

De mogelijkheden om te handhaven worden dinsdag van kracht, nadat Aboutaleb hiervoor een noodverordening heeft ondertekend. Ze gelden niet alleen voor Rotterdam, maar het hele Rijnmondgebied, inclusief de Zuid-Hollandse eilanden. Dat komt omdat de burgemeester ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.