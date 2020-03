Veel rook bij korte buitenbrand in Pernis

Bij een buitenbrand bij Damen Shiprepair in Rotterdam-Pernis kwam dinsdagochtend even voor 11:00 uur veel zwarte rook vrij. Op het terrein stond een touwhaspel in brand.

"Op het terrein werd getest of die haspel in orde was", zegt een woordvoerder van de brandweer. Daarbij is de haspel gaan smeulen, wat rookontwikkeling veroorzaakte. "De rook was flink vanwege het kunststof dat erin verwerkt zit", zegt de brandweer.

De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Foto van de kabelhaspel - MediaTV