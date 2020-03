Medewerkster Jeugdbescherming zat maand ondergedoken

De man, een 33-jarige inwoner van Bergschenhoek, achterhaalde het privéadres van de vrouw. Hij schakelde vervolgens een kennis in om haar te bedreigen.

Deze 34-jarige Rotterdammer stuurde de medewerkster van Jeugdbescherming in mei van het vorige jaar een eerste bericht via WhatApp. Daarin wordt gesommeerd de uithuisplaatsing van de twee kinderen terug te draaien. 'Zo niet heb je een probleem met mij en mijn mensen hebben ook niet stilgezeten. Snel oplossen dus!'

Bij het bericht werd een foto van de voordeur en het naambordje van de privéwoning van de vrouw meegestuurd.

Drie dagen later vond zij een briefje in de bus, waarin werd gedreigd met 'andere maatregelen'. Weer een dag later kwam via WhatsApp de tekst: 'Kk hoer, ga je nog reageren? Je mag politie bellen, maar je gaat eraan dan.'

Onderduikadres

Door de bedreigingen heeft het slachtoffer met haar gezin vier weken op een onderduikadres gezeten. Jeugdbescherming Rotterdam had ondertussen een camera laten plaatsen bij de woning van de medewerkster en daarop was te zien hoe een man een briefje in de bus deed. Deze persoon werd herkend als de 34-jarige Rotterdamse verdachte.

De twee mannen, de vader en de kennis die de dreigementen verstuurde, zijn voor de rechter verschenen. Beiden hebben een half jaar cel gekregen, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Zij moeten het bedreigde gezin in totaal bijna 6000 euro schadevergoeding betalen.

Daarvan is 2500 euro smartengeld. De vrouw zei het met name buitengewoon intimiderend te hebben gevonden dat de dader bij haar woning was geweest en dat hij ook had vermeld dat ze zelf kinderen had.

De rechter heeft beide verdachten een locatie- en een contactverbod opgelegd naar het slachtoffer toe. De opgelegde straffen zijn duidelijk hoger dan justitie had geëist. De rechtbank wijst erop dat de bedreigingen een enorme impact hebben gehad op het gezinsleven van het slachtoffer. "Medewerkers van Jeugdbescherming oefenen een publieke taak uit en verdienen extra bescherming."