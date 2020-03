Aboutaleb: 'Het is leven met de dag'

Ahmed Aboutaleb: "De stemming was bedrukt gisteravond. Het is nooit fijn als je met elkaar zit te praten over een hele set repressieve maatregelen. Burgemeesters zijn er vooral om te zorgen dat de steden goed kunnen functioneren. Het zijn burgervaders ook. Maar nu is er maar één ding belangrijk: het verminderen van de kans dat het virus zich verspreidt. Alles is nu daarop gericht."

"We gaan hier niet onmiddellijk beboeten. Daar ben ik in deze omstandigheden niet voor. Stel, het is mooi weer en je gaat met een groepje van twaalf à vijftien man sporten in het Kralingse Bos en er komt een handhaver langs, dan is de belangrijkste maatregel: het ontbinden van het gezelschap. Blijven mensen hardnekkig, dan kun je altijd nog naar je notitieboekje grijpen om een bon uit te schrijven. Maar dat is niet het eerste dat wij willen. Wij willen dat er zo goed mogelijk nalevingsgedrag van burgers ontstaat."

Frisse neus

"Het Kralingse Bos hoeft niet dicht. Het is groot genoeg voor heel veel mensen om daar een frisse neus te halen. Maar ga dan niet in groepjes staan."

"De regel is dat de horeca in elk geval tot 6 april dichtblijft. Dat het kabinet voor evenementen 1 juni heeft afgekondigd, is dus niet van toepassing op café's en restaurants. Omdat we nog helemaal niet weten hoe de situatie zal zijn rond 6 april. Kun je dan de teugels laten vieren? Ik weet het niet. Het is leven met de dag."

"Dat voor alle evenementen nu al 'niet tot 1 juni' geldt, is om rust te creëren. Mensen moeten gaan organiseren, gemeenten moeten vergunningen uitschrijven, etcetera. Daar zitten kosten aan en daarom is het goed om aan de voorkant helderheid te scheppen."

"Nu ook de herdenkingen in mei niet doorgaan, kun je denken: dan ga ik met drie personen herdenken. Maar als je met drie bij een monument gaat staan, komen er snel drie mensen bij. Dus dat werkt ook niet."

Avondklok

"Ik denk dat buitenlanders in mijn stad goed geïnformeerd zijn. Ook als ze de Nederlandse taal niet spreken. Neem Marokko. Daar worden nog ernstigere maatregelen getroffen. Marokko is helemaal stilgelegd. Er is zelfs een avondklok in een aantal steden. Marokkanen hier die naar de nieuwsuitzendingen van daar kijken krijgen zo echt mee hoe ernstig het virus is."

"Soms denken plukjes mensen of plukjes jongeren: het zal wel aan mij voorbijgaan, ik ben sterk en als ik het heb dan ziek ik uit en verder niks. Maar ze vergeten dat ze het virus kunnen overdragen aan anderen die wel kwetsbaar door het leven gaan. En misschien daaraan dood zouden kunnen gaan. Het is echt doodernstig. Dus: gedraag je en volg alsjeblieft de aanwijzingen op."