Ruzie over saus kapsalon: jaar cel

Een medewerker van een shoarmazaak in Rotterdam-Hoogvliet moet een jaar de cel in omdat hij een klant had gestoken met een groot mes. In de zaak was ruzie ontstaan over de ingrediƫnten van een kapsalon.

Drie klanten hadden in november 2019 een kapsalon besteld op hun thuisadres. Omdat zij ontevreden waren, gingen ze verhaal halen in de zaak. De discussie ging met name over de vraag of er al dan niet saus, sla en kaas op de kapsalon had moeten zitten.

Tijdens de ruzie vlogen er voorwerpen door de shoarmazaak, waarna een 42-jarige medewerker de klanten achternaging met een groot vleesmes en doodsbedreigingen riep. Hij stak een van hen in de richting van zijn hoofd, maar het slachtoffer kon dat afweren met zijn arm. Dat leidde tot een diepe snijwond in de arm.

Verhuisd

De rechter spreekt van poging doodslag, omdat de uithaal met het mes gezicht en hals hadden kunnen raken. Ook wijst de rechter erop dat twee slachtoffers zijn verhuisd omdat zij wraak vreesden. De verdachte wist namelijk waar zij woonden door de eerder bestelling.

De advocaat had gesteld dat zijn cliënt zich had verdedigd en dat de klanten waren begonnen met het gooien van voorwerpen. De rechter ziet het steken niet als zelfverdediging, maar heeft er wel begrip voor dat de man emotioneel was geworden in zijn zaak.

Naast de celstraf krijgt de Rotterdammer een half jaar cel voorwaardelijk en mag hij geen contact opnemen met de slachtoffers. Hij moet het drietal ook smartengeld betalen: in totaal 2500 euro.