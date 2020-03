Coronacrisis in Spanje

De situatie in Spanje is heel anders dan in Nederland. Er is een complete lockdown. Ik heb mijn tante geïnterviewd. Zij heeft een eigen sportschool in Palma op Mallorca. De impact dat het coronavirus heeft op meerdere mensen is absurd. Mijn tante is een zelfstandig ondernemer en zij vertelde mij haar verhaal over haar eigen situatie.

Arbeidsomstandigheden

De kleine ondernemer die zorg- of ziekenhuiskosten moet betalen worden niet of nauwelijks geholpen. In Italië en Frankrijk is dat anders. Daar worden de vaste lasten zoals gas, water en licht à 300 euro p/m vanwege de coronacrisis door de regering betaald. Dit gaat zo 3 maanden door. De mensen hoeven ook geen BTW te betalen, want er komt niks binnen. In Spanje is dit niet goed geregeld. Als je bedrijf dicht gaat moet je gewoon doorbetalen. In Nederland mogen we blij zijn dat het één en ander wel geregeld is. “Allemaal oneerlijk, maar dat is Spanje”, vindt mijn tante.

Ze sprak over een groep die ‘autónomos’ heet. Dit is een groep mensen die zelfstandig ondernemer zijn. Deze mensen worden het hardst getroffen en zijn natuurlijk terecht boos door de stand van zaken.

De regering heeft besloten om het personeel die in vaste of tijdelijke dienst zit niet te laten werken en thuis te laten zitten. Dit is een maatregel die afwijkt ten opzichte van die van Nederland. Hier gaan nog mensen naar hun werk, maar wel met de maatregel om anderhalve meter afstand te houden. De mensen die niet kunnen werken krijgen een uitkering in Spanje en degene die de hypotheek niet kan betalen krijgt vrijstelling. Dat geldt alleen niet voor huurders.

Lockdown

Er is veel leger op straat. Een tikkeltje overdreven, vind je niet? Nou ja, dat vindt mijn tante ook. “We weten dat we niet op straat mogen lopen, maar wel om je boodschappen te doen of je hondje uit te laten”, zegt zij. Als je boodschappen hebt gedaan moet je je bon laten zien of je niet stiekem wat anders aan het doen bent. Anders kan je aangehouden worden of een fikse boete krijgen. Mijn tante moet met haar gezin ook een paar meter achter elkaar lopen op straat. Eentje voor haar en eentje achter haar. Dit is natuurlijk belachelijk dat je zo nauwkeurig in de gaten gehouden wordt. Ik zou zelf niet eens met een ander over straat lopen. “Zodra je de supermarkt inloopt staat er iemand om je handen te ontsmetten”, vertelt mijn tante.

“Jay, nu de sportschool gesloten is kunnen we niks doen”, zegt ze ook. Er wordt nauwkeurig in de gaten gehouden dat je niemand in je eigen huis naar binnen laat. Het is zelfs zo dat de politie door de straten rijdt. Als mijn oom naar de sportschool gaat om bijvoorbeeld even wat te halen, wordt hij ondervraagd door de politie. Overal wordt dus streng op gelet en geen één klant mag naar binnen. Ze vertelt dat de situatie veel invloed heeft op haar en haar gezin. Er komt geen geld binnen en ze moeten het doen met het geld dat ze hebben gespaard. “De sportschool is dicht en niemand betaald, dus komt er ook geen geld binnen”, zegt ze.

Emoties

Uiteindelijk hebben ze zich neergelegd bij de situatie. Het is niet anders. Dit gaat nog weleens langer dan een maand duren. Tot 20 april is het zeker dat er een straatverbod is, aldus mijn tante.

Hoe mijn tante er persoonlijke mee omgaat? Haar emoties zitten hoog. Ze vindt het erg moeilijk dat ze geen contact kan hebben met haar vrienden of familie. Zij uit haar gevoelens wel bij haar schoonfamilie of bij haar vrienden in Spanje. Dit is niet hetzelfde als bij haar familie hier in Nederland en ze mist dat dan ook heel erg.

Ik zou het mij niet kunnen voorstellen hoe het nu zou moeten zijn voor mijn tante in Spanje. Ik hoop dat deze situatie niet al te lang gaat duren voor hen en dat de chaos niet groter wordt dan die al is. We moeten elkaar steunen in deze tijd en er met z’n allen voor gaan. We hopen hier in Nederland en in het buitenland op een goede afloop. Meer kunnen we niet doen.