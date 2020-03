Kijvelanden krijgt boete van 20 duizend euro voor fatale steekpartij op werkvloer

Justitie heeft tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal een boete van 20 duizend euro gegeven vanwege de dood van een 25-jarige sociotherapeut, in februari 2017. De man werd door een tbs'er doodgestoken met een schaar.

Volgens Justitie heeft de Kijvelanden onvoldoende gezorgd voor een veilige werksituatie. De therapeut was er maar net in dienst en raakte op zijn op zijn achtste werkdag zo gewond dat hij twee dagen later overleed in het ziekenhuis.

Achteraf bleek dat de dader onder invloed was van ritalin, een middel tegen ADHD dat volgens deskundigen een opwekkende werking kan hebben. De man had het medicijn van een andere patiënt in de kliniek gekocht. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel en - opnieuw - tbs.

Hoge werkdruk

De dood van de medewerker was het resultaat van een samenloop van omstandigheden, stelt justitie . De afdeling van de Kijvelanden, waar het drama gebeurde, had al enkele maanden last van veel zieke en afwezige vaste medewerkers. Daardoor werden er geregeld diensten gedraaid zonder dat er een vaste kracht was.

Met signalen van werknemers over hoge werkdruk en overbelasting werd amper iets gedaan. Ook het voorkomen van agressie op de werkvloer kreeg weinig aandacht.

Ook had de overleden werknemer ook nog geen interne opleiding gehad over omgaan met agressie. Toch werd hij ingezet als volledig opgeleide en ingewerkte kracht.

"De kliniek heeft niet gewild dat het arbeidsongeval zou plaatsvinden. De weerslag op de collega’s was groot", meldt justitie. "Toch kan naar het oordeel van het Openbaar Ministerie gezegd worden dat de kliniek de voorwaarden heeft geschapen waaronder het tragische arbeidsongeval heeft kunnen plaatsvinden. Dat vindt het OM ernstig."

Door de boete te betalen heeft de Kijvelanden een rechtszaak voorkomen.

Na de dood van de sociotherapeut heeft de kliniek maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de inspectie zijn er vorderingen gemaakt. Ook is een regeling getroffen met de nabestaanden van de sociotherapeut.

Fivoor, de koepelorganisatie waar de Kijvelanden onder valt, is het niet helemaal eens met de boete, maar legt zich erbij neer. Dat schrijft Fivoor op de eigen website. Daar staat ook: "Het bestuur stelt voorop dat het slachtoffer geen enkele blaam treft met betrekking tot het ongeval."

Gijzeling

Op 1 maart van dit jaar was er opnieuw een heftig incident in de kliniek, waar plek is voor 118 tbs'ers. Twee van hen gijzelden een werknemer en wisten, dreigend met een mes en een pistool, te ontkomen.

Rijnmond berichtte eerder vandaag dat het ziekteverzuim onder het personeel na deze uitbraak is gestegen. De kliniek kiest er niet voor om extra personeel van buitenaf in te huren en draait nu met zoveel mogelijk vast personeel een noodrooster.

Voor de tbs'ers heeft dit tot gevolg dat ze zes uur langer op hun kamer opgesloten zitten dan normaal. Sinds de uitbraak krijgen ze ook geen bezoek meer.