Stel je vraag over de coronamaatregelen aan burgemeester Aboutaleb

Hij is letterlijk een burgemeester in crisistijd: Ahmed Aboutaleb. Maar de Rotterdamse burgemeester is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Maandagavond zijn er nieuwe maatregelen van kracht gegaan in de coronacrisis. Hoe gaat hij als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio mee om?