De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 63 mensen overleden aan het coronavirus. Die cijfers brengt het RIVM dinsdag naar buiten. Dat zijn er 29 meer dan een dag eerder. Toen werden 34 doden gemeld.

Het totale dodental in Nederland als gevolg van besmetting met het coronavirus staat nu op 276.

1495 mensen zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat zijn er 265 meer dan gisteren. Maandag was de toename 242 ten opzichte van de dag ervoor.