Dordts stel wilde ziekenhuis voor miljoenen oplichten met mondkapjes

In Dordrecht wordt een stel verdacht van poging tot oplichting van een ziekenhuis. Ze boden een grote partij mondkapjes aan waarvoor miljoenen moesten worden betaald, terwijl de te leveren partij vermoedelijk niet bestond. Dinsdag werden de twee aangehouden door de politie.

Het is niet bekend om welk ziekenhuis het gaat, maar volgens de politie is er uiteindelijk niet betaald. De Landelijke Recherche startte een onderzoek en deed dinsdag een huiszoeking in Dordrecht. Daarbij werden ook de twee verdachten, allebei 27 jaar oud, opgepakt.

De politie zegt rekening te houden met een toename van internetoplichting en babbeltrucs sinds de uitbraak van het coronavirus: "De politie waarschuwt daarom om goed uit te kijken met welke personen of bedrijven transacties worden aangegaan bij de aankoop van bijvoorbeeld hulpmiddelen én om uitvoerig klantenonderzoek te verrichten. Let altijd goed op wie de aanbieder van de goederen is en maak gebruik van de bestaande bestel- en betaalwijzen."