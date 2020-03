Hightech videostudio houdt Erasmus-studies op de been

Leraren en docenten worden steeds handiger in het geven van online lessen. Zo heeft de Erasmus Universiteit een Education Lab, een geavanceerde studio waar sinds de corona-uitbraak steeds meer colleges worden opgenomen. In totaal zijn er al 1100 online colleges gegeven.

Docent Erwin Dekker staat nu voor een camera in plaats van voor een zaal met meer dan honderd studenten. "Dat is zeker wennen", geeft de hoogleraar Cultural Economics toe.

"Je krijgt lang niet zoveel terug. Je mist snel de verwondering, de lach of de wanhoop in de ogen van de studenten. En het is dus ook moeilijk in te schatten waar je een voorbeeld over moet doen of waar de info juist wel goed overkomt."

Dekker krijgt veel positieve reacties van zijn studenten. "Ze zien thuis toch hun eigen docent en dat geeft een persoonlijk gevoel."

Voorkomen studievertraging

Collegevoorzitter Hans Smits van de Erasmus Universiteit is er trots op dat ze het studeren op deze manier mogelijk kunnen maken. Het Education Lab werd al eerder ingericht, maar is nu dus veel harder nodig dan destijds gedacht.

"We willen ervoor zorgen dat studenten niet teveel studievertraging oplopen, zodat ze aan het einde van het jaar gewoon hun examens goed kunnen doen", aldus Smits. "En met 55.000 views kunnen we wel zeggen dat het goed gaat met het invoeren van ons afstandsonderwijs."

Er wordt gekeken of de studenten ook thuis toetsen kunnen doen. Dat betekent een ander soort tentamen, waarbij de boeken open liggen en het internet beschikbaar is. "Daar hebben we wel wat trucjes voor", zegt Dekker lachend. "Bijvoorbeeld één vraag per keer waarbij de volgorde niet bij iedereen hetzelfde is, een tijdslimiet en open vragen."

Studenten missen samen studeren

Toch hebben de online-lessen een groot nadeel. "We merken dat studenten zich bij het afstandsonderwijs er toch moeilijker toe kunnen zetten. We zien normaal gesproken in de bibliotheek veel groepjes studenten samen studeren. Dat kan ook thuis, maar het sociale is blijkbaar belangrijk."

Bang dat de online docent de ouderwetse colleges definitief gaat vervangen is Dekker daarom niet. "Als docent ben je vooral een coach en mentor. Het valt ook niet mee om langere hoorcolleges te volgen via een filmpje. Dus ik ben niet bang dat mijn baan op de tocht staat."