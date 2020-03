Turner Deurloo over uitstel Spelen: 'Balen, maar opgelucht dat beslissing is genomen'

Turner Deurloo over uitstellen Spelen: 'Balen, maar opgelucht dat er een beslissing is genomen'

Turner Bart Deurloo had zich namens Nederland al gekwalificeerd voor Tokio. ''Het is balen, maar ik ben wel blij dat er nu een beslissing is genomen'', reageert hij. ''Het wordt uitgesteld naar 2021. Ik ben in verband met de kalender benieuwd naar welke periode. Het is ook wel eerlijk dat ze het niet naar later dit jaar schuiven.''

Deurloo had het wel zien aankomen. ''Toen het coronavirus in Nederland aankwam zat het wel gelijk in mijn gedachten. Of het dan uitgesteld wordt, is dan natuurlijk nog afwachten. Het is een groot toernooi. Er komt heel veel geld en ook politiek bij kijken. Het is allemaal verwarrend.''

De Ridderkerker traint tot die tijd in de loods bij zijn broer. ''Geen turntoestellen, maar gewoon met gewichten. Dan kan ik dat nog een beetje bijhouden. Hopelijk kan ik vanaf 6 april, al dan niet alleen, weer een turnhal in.''

Dressuurploeg

De Nederlandse dressuurploeg had zich bijvoorbeeld al gekwalificeerd voor de Spelen van 2020. De Gorinchemse Emmelie Scholtens is een belangrijke schakel binnen dat team.

''Je hebt je zinnen gezet op deze zomer, maar als je heel eerlijk bent dan zijn er nu andere doelen. Namelijk dat iedereen gezond blijft. Daarna gaat de sport weer voor'', zegt de amazone.

Scholtens is met de ploeg momenteel kanshebber voor eremetaal. ''Het is jammer, maar ik hoop dat het meestrijden om de medailles volgend jaar ook weer kan. Ik ben er wat dat betreft redelijk nuchter onder. We zien het dan wel weer.''