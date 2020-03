Laatste coronacijfers GGD Rotterdam-Rijnmond: 38 nieuwe besmettingen

In de regio Rotterdam-Rijnmond is de afgelopen 24 uur één patiënt overleden als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van GGD Rotterdam-Rijnmond van dinsdag 16:00 uur. In totaal zijn in dit gebied acht patiënten overleden sinds de uitbraak van het virus.

Er zijn in het afgelopen etmaal 38 nieuwe geregistreerde besmettingen vastgesteld in de regio Rotterdam-Rijnmond, waarmee het totale aantal positieve testen in dit gebied op 325 komt. De meeste besmettingen zijn in Rotterdam (156) en in Goeree-Overflakke (42).

De verschillende regio's en het RIVM maken de cijfers op verschillende manieren bekend, waardoor vergelijken lastig is. Zo publiceert de GGD in de regio Zuid-Holland Zuid de cijfers met vertraging. De nieuwe cijfers van Zuid-Holland Zuid komen later in een apart bericht.

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur volgens cijfers van het RIVM 63 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er 29 meer dan een dag eerder. Toen werden 34 doden gemeld.

Het totale dodental in Nederland als gevolg van besmetting met het coronavirus staat nu op 276.

Cijfers van positieve besmettingen van GGD Rotterdam-Rijnmond 24 maart:

Albrandswaard 17

Barendrecht 13

Brielle 1

Capelle a/d IJssel 10

Goeree-Overflakkee 42

Hellevoetsluis 4

Krimpen a/d IJssel 4

Lansingerland 22

Maassluis 6

Nissewaard 19

Ridderkerk 5

Rotterdam 156

Schiedam 8

Vlaardingen 12

Westvoorne 6

Totaal 325