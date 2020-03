Moslims over gesloten moskeeën tijdens ramadan: 'Gezondheid gaat boven geloof'

Moslims kunnen de komende ramadan niet naar de moskee vanwege de verscherpte coronamaatregelen. "Er is vooral veel begrip onder moslims, want gezondheid gaat uiteindelijk boven het geloof," zegt Mohamed Bouimj van SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rotterdam).

"Het wordt veel thuis bidden en voor het avondgebed via een livestream meeluisteren met de imam", vertelt Bouimj. Maandag werd bekend dat tot 1 juni geen bijeenkomsten mogen worden gehouden, ook niet in moskeeën. 24 april begint voor moslims de belangrijke vastenmaand, de ramadan. Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang eten en drinken moslims niet. Na zonsondergang is er een avondgebed in de moskee en de iftar: de dagelijkse maaltijd om het vasten te breken aan het eind van de dag.

"Naar de moskee gaan is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de ramadan, maar iedereen beseft wel dat het nu echt niet kan", vervolgt Bouimj. "Ook in veel islamitische landen zijn de moskeeën gesloten."

Epidemie

In de tijd van de profeet was er volgens Bouimj ook een grote epidemie. En ook profeet Mohammed legde toen vanuit de 'heilige stad' Medina beperkende maatregelen op om de uitbraak te stoppen, zegt Bouimj: "Hij zei: iedereen die in Medina is, blijft in Medina. En wie buiten Medina is, blijft weg."

Erg jammer is het volgens Bouimj vooral dat mensen ook niet mogen samen komen tijdens de ramadan: "Die missen vooral de gezelligheid en saamhorigheid van het bij elkaar eten en samen de moskee bezoeken."