Duikbril als alternatief voor schaarse mondkapjes

Het gaat om zogeheten volgelaatsbrillen. Dat zijn duikbrillen die vrijwel het hele gezicht bedekken. De snorkel wordt vervangen door een luchtfilter, dat 24 uur bescherming biedt tegen virussen. Het ziekenhuis heeft de complete voorraad brillen opgekocht.

De arts is een fervent duikliefhebber en klant bij de winkel van Arjan de Graaf: "Hij heeft de bril al gebruikt in het ziekenhuis. En naar volle tevredenheid. Hij sluit hermetisch af, beslaat niet en geeft 99,99 procent bescherming."

"Dat is méér dan de mondkapjes die nu in ziekenhuizen gebruikt worden", vervolgt De Graaf, "Ik ben geen medicus en deze bril is nog niet medisch gecertificeerd, maar er is veel belangstelling voor. Ik heb zelfs de TU Delft al aan de lijn gehad."

Ook financieel is de vinding aantrekkelijk", zegt De Graaf: "De luchtfilters kosten één tot drie of vier euro. Dat levert een enorme besparing op voor ziekenhuizen, want nu worden bij één patiënt dagelijks soms wel 25 mondkapjes à acht euro gebruikt."

De versleutelde duikbril kan met reguliere ontsmettingsmiddelen van een ziekenhuis gereinigd worden en is dus herbruikbaar. De arts krijgen we vandaag niet te spreken. "Die is heel druk met patiënten", zegt een woordvoerder van het Dordtse ziekenhuis.