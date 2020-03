Schiedamse borrel is basis voor handgel voor ambulances: 'Kippenvel krijg ik ervan'

De partij werd in blauwe jerrycans bezorgd op de ambulancebasis aan de Brugwachter in Rotterdam. Diederik Jansen, directeur van distillateur Herman Jansen Beverages Nederland, deed dat hoogstpersoonlijk. De jonge ondernemer is de zevende generatie Jansen uit Schiedam. Vanaf 1777 stoken ze borrels en ander gedistilleerd. "In deze situatie hebben we gekeken wat we konden en hebben we heel snel kunnen schakelen, een receptuur bedacht met onze master-distiller en hebben we het in een paar dagen kunnen maken en nu geleverd".

Kippenvel

Directeur Littooij, ook verantwoordelijk voor de Ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond, was zichtbaar geëmotioneerd door de Schiedamse geste. "Dit vind ik zo fantastisch. Het zijn van die middelen die we keihard nodig hebben in deze tijd. Er is een tekort van het spul en als je dan 600 liter handgel krijg om onze handen te desinfecteren is dat echt een gebaar waar ik kippenvel van krijg. We hebben mensen als Diederik Jansen heel hard nodig. Samen de strijd aan", zegt Littooij.

Erkenning en waardering

Herman Jansen hoopt meer handgel te gaan leveren op basis van alcohol die normaliter in de sterke drank gaat. "Dit kun je niet drinken, het is bewerkt, anders moeten we accijns betalen", stelt Jansen. "Maar we krijgen meer vraag uit de zorgsector dus we kunnen aan de slag". Littooij is verheugd met alle acties voor de zorg. "We krijgen bloemen van mensen, gisteren kregen we van iemand 3500 mondkapjes, nu weer 600 liter handgel, het is een erkenning en waardering voor de mensen die ons helpen in deze strijd en dit helpt ontzettend", zegt Littooij.