Loucka zamelt mobieltjes in voor ouderen met corona

“Een vriendin van me werkt in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem”, vertelt de 26-jarige initiatiefneemster. “Ze ziet de oudere coronapatiënten vereenzamen. De vaste telefoon gebruiken mag niet en een mobieltje hebben ze niet. Dat is hartstikke sneu.”

Loucka besloot hier dus mee aan de slag te gaan en maakte het e-mailadres doneeruwmobiel@gmail.com aan. “Dat je die ziekte hebt is al erg, maar dat je dan ook nog zo eenzaam bent is echt verschrikkelijk.”

Inmiddels heeft ze de eerste berichten al binnen van mensen die telefoons over hebben. Die gaan naar het ziekenhuis in Gorinchem. “Maar wellicht kan ik daarna als het goed gaat lopen ook andere ziekenhuizen voorzien.”

Simkaarten

Maar met alleen de telefoons is Deelen er nog niet. Er moeten natuurlijk ook nog simkaarten in. “Ik hoop dat er providers zijn die hiermee willen helpen. Wellicht kunnen ze goedkope belabonnementen aanbieden, zodat er ook uitgaande telefoontjes gepleegd kunnen worden.”