Rotterdamse zorghelden krijgen lunch van meesterchef: 'Zo fijn dat ze aan ons denken'

Op het menu staan een garnalencocktail vooraf en een kabeljauwcurry met rijst en een salade als hoofdgerecht. De lunch wordt uitgedeeld op verschillende afdelingen. Van de geur alleen al wordt iedereen direct enthousiast. "Het is zo fijn dat ze aan ons denken."

Het idee komt van Koppert Cress, een bedrijf uit het Westland dat kruiden en plantjes voor restaurants en cateraars kweekt. Door het coronavirus hebben ze nu een kas vol goede producten die verloren dreigen te gaan. "In de prullenbak gooien willen we niet", zegt Bart van Meus van de kwekerij.

Het idee om samen met de foodtruck van Chez Jan uit Rotterdam en René Tichelaar van restaurant de Gieser Wildeman in Noordeloos een verse maaltijd voor ziekenhuismedewerkers te maken was al snel geboren en geregeld.

Maandag waren ze al bij het Franciscus Gasthuis met een andere chef om zorgmedewerkers daar op een lekkere maaltijd te trakteren.

Rotterdamse foodtrucks

De foodtrucks van hotdogverkoper Chez Jan uit Rotterdam staan normaal op de grotere Nederlandse festivals, maar door de coronacrisis dreigen de trucks werkloos in de stalling te staan. "Maar stilstaan of stilzitten is geen optie voor ons en bovenal is er niks fijners dan in deze tijd wat voor anderen te kunnen doen", zegt eigenaar Juanita Hoepel.

"Daarom zetten we in deze periode onze foodtrucks in voor allerlei projecten waar mensen het enorm verdienen, waar we een glimlach kunnen bereiken of waar het gewoon hartstikke nodig is."