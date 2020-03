Strenge regels in supermarkten: 'Dit is het nieuwe normaal'

Om het personeel en klanten te beschermen tegen het coronavirus, scherpen Nederlandse supermarktketens en drogisterijen per direct hun regels aan. Om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, mogen winkels maximaal één klant per tien vierkante meter binnen hebben. Ook het gebruik van een winkelwagentje is verplicht. Bij de Jumbo in Krimpen aan den IJssel gaan ze nog een stapje verder. "Op dit moment is het vol gas", laat filiaalhouder Arnold de Jongste weten aan Rijnmond.

Bij de ingang staat een tafel met desinfectiemiddelen waarmee mensen hun handen kunnen ontsmetten. Personeelsleden zijn constant druk in de weer met het reinigen van de handgrepen van winkelwagentjes en zelfscanners. Daarnaast hebben ze de hele winkel opgeruimd. Alle obstakels zijn weggehaald, waardoor de gangpaden leeg zijn zodat mensen voldoende bewegingsruimte hebben.

'Het moet en het zal'

Volgens De Jongste is het ontzettend belangrijk dat deze maatregelen zijn getroffen. "Wij realiseren ons dat de supermarkt op dit moment nog een druk bezochte plaats is. We moeten dit fixen, en dit leggen we onszelf ook echt op. Het moet en het zal."

Hij benadrukt dat hij het geluk heeft dat zijn winkel heel groot is. Voor kleinere supermarkten is het hanteren van de regels, vanwege een gebrek aan ruimte, een stuk lastiger. De Jongste heeft voor hen wel wat adviezen: ze moeten gaan werken met 'eenrichtingsverkeer' in de gangpaden of de openingstijden verruimen. "Ook naar de avond toe. Klanten zien dan heel gauw als ze lang moeten wachten buiten, dat ze dan een ander moment kiezen om boodschappen te doen." Hij vervolgt: "Maar regel is regel en iedereen moet zich daar echt aan houden. Druk of niet druk."

'Dit is het nieuwe normaal'

Op het handhaven van de regels zijn ze heel strikt. Zo staat er iemand bij de deur die via een app op de telefoon goed bijhoudt hoeveel klanten er in de winkel aanwezig zijn. "We zien dat mensen in de winkel de maatregelen accepteren en ook hanteren. Ik denk dat dit het nieuwe normaal wordt."

Ook de klanten zijn erg te spreken over de verscherpte maatregelen. "Voor de meeste mensen is dit een heel geruststellend iets. Ik denk niet dat we het hiermee kunnen voorkomen, maar voorzorgsmaatregelen zijn goed", laat een winkelende buurtbewoner weten terwijl ze onderweg is naar de tafel met desinfectiemiddelen. Een ander vult aan: "Dit geeft me een veilig gevoel. Hier bouw ik op. Ik ben er erg blij mee."