Overvallers binden moeder en twee kinderen vast in Vlaardingse woning

De overvallers gingen er vandoor met apparatuur. De slachtoffers raakten niet gewond, meldt de politie, "maar zijn enorm geschrokken."

De politie is op zoek naar de verdachten en vraagt eventuele getuigen zich te melden.

De woningoverval was de vierde overval in Vlaardingen in een paar dagen tijd. Eerder waren drie supermarkten het slachtoffer. Maandagavond was het nog raak bij een vestiging van de Albert Heijn aan De Loper.