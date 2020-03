16 vragen aan Aboutaleb: 'Waarom blijft de markt dicht en is de supermarkt wel open?'

Burgemeester Aboutaleb beantwoordde in het programma van Ruud de Boer op Radio Rijnmond prangende vragen van luisteraars over de coronacrisis.

Denkt u dat er extra maatregelen zijn gekomen, omdat mensen de regels aan hun laars lapten?

Ik denk dat het een rol gespeeld heeft bij deze verzwaring van maatregelen. Iedereen ging toch gewoon op pad. Ik heb mensen ook niet voor niets opgeroepen in een video om thuis te blijven.

Ik maakte vandaag een wandeling van tien kilometer door Rotterdam en trof een groep studenten aan de Oostzeedijk. Ze zaten daar bier te drinken. Ik gun iedereen een biertje, maar ze zaten niet op anderhalve meter afstand. Ik ben er op afgestapt om er wat van te zeggen.

We gaan eraan voorbij dat deze besmetting ooit bij één persoon is begonnen en vervolgens wereldwijd is gegaan. Ik heb niks aan 99 procent die meedoet. Iedereen moet de regels opvolgen.

Maartje van den Berg-Nieneveld: Ik sta op het recreatieoord in Hoek van Holland. Als hartpatiënt ben ik daar veiliger dan thuis in Rotterdam, want ik woon in een drukke winkelstraat. Op het recreatieoord zijn weinig mensen en er zit minstens drie meter tussen de huisjes. Waarom mogen we daar niet verpozen?

U bent in uw eigen huis wel degelijk veilig. Als u op straat bent en u loopt daar op anderhalve meter afstand, bent u ook veilig. De belangrijkste reden waarom ik het gesloten heb, is het beschermen van de medewerkers. Mensen die daar werken zijn ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Ik wil niet dat ze risico lopen op een besmetting. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Rotterdam heb ik de mogelijkheid geboden om thuis te werken. We hebben zorg te dragen voor onze mensen, dat ze geen risico lopen besmet te raken.

Als deze ellende voorbij is, kunt u weer naar uw recreatieoord in Hoek van Holland.

Bent u eigenlijk geen voorstander van een lockdown?

We zitten tegen een lockdown aan. Ik ben tegen verplaatsingen van mensen door Nederland. Vanuit besmettingshaarden komen mensen naar onze regio. Alle voorspellingen wijzen erop dat de volgende haard het zuidwesten van Nederland is. Daarom is het dringende advies: blijf thuis. Al die verplaatsingen zijn buitengewoon onverstandig.

Klopt het dat de criminaliteitscijfers nu buitengewoon laag zijn?

Er is nog nooit zo weinig criminaliteit in de wijken geweest. We horen weinig gekke dingen. We horen wel van oplichters, van mensen die collecteren voor corona. Als er iemand langskomt die zegt dat hij voor corona collecteert, geef hem niks, want collectes zijn verboden.

Heleen Touw: Ik werk in de zorg en ben afhankelijk van openbaar vervoer. Ik moet 's ochtends de eerste bus en de eerste metro pakken naar Poortugaal, maar die vervoersmiddelen zijn dusdanig vol dat anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.

Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar ga ik naar kijken. Ik heb ze opdracht gegeven om zondagdiensten te rijden, omdat er zo weinig mensen meerijden. Ik ga dit met de RET oppakken.

Annemieke Jongeling: Gisteren werd gezegd dat wel jonge kinderen buiten mochten spelen. Waar ligt de grens?

Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar mogen nog wel buiten spelen. Als je ze buiten laat spelen, ga er bij staan. Blijf er bij in de buurt. Zorg ervoor dat de groep niet te groot wordt.

Annemieke Jongeling: Als iemand in het gezin koorts heeft, moet iedereen binnen blijven. Hoe zit dat precies?

Dat was inderdaad niet helemaal duidelijk overgebracht, maar is later nog wel toegelicht. Het gaat niet alleen om koorts, maar het gaat om griepverschijnselen als loopneus en verkoudheid in combinatie met koorts. In dat geval moet iedereen binnen het gezin thuis blijven, behalve degene die een vitaal beroep uitoefent.

Als de zieke 24 uur lang symptoomvrij is, mag iedereen weer naar buiten. Alle maatregelen staan op de site van de Rijksoverheid en op die van het RIVM.

Klopt het dat u eerst waarschuwt voordat u een boete uitdeelt?

Ik ga voor maximaal nalevingsgedrag. Ik verwacht voorbeeldig gedrag. Ik verwacht dat iedereen maximaal vanuit huis werkt. We willen zo min mogelijk verplaatsingen.

Je kunt bijvoorbeeld ook prima binnen sporten. Een frisse neus halen in de buitenlucht kan wel. Parken en stranden worden ook niet afgesloten, wel voor groepssporten. Maar denk na. Help ons, help mij en help jezelf door goed gedrag te vertonen. Dat betekent ook rekening houden met elkaar. Geef elkaar de ruimte. Je hoeft niet naast elkaar te lopen en te fietsen. Het kan mensenlevens schelen.

Mijn kind is zes jaar. Onze basisschool heeft geen online lesprogramma. Ze roepen kinderen op om te spelen in plaats van te leren. Wat kan ik doen behalve zelf thuis lesgeven?

Hier zijn we machteloos. Onderwijs is vrij en schoolbesturen zijn vrij om dingen wel of niet te organiseren. Mijn dochter krijgt huiswerk via mail. Wij proberen daar rekenen en andere opdrachten aan toe te voegen.

Je kunt bijvoorbeeld wel je beklag doen bij de directie van de school en dan het liefst samen met andere ouders, want samen sta je sterk.

Dit soort zorgen kun je wel uiten via het telefoonnummer 14010.

Nella Romein: Ik ben marktkoopvrouw op de Rotterdamse markt. De supermarken zijn open net als de Zigro, Slegro en Makro, maar de markt moet dicht. De paden in supermarkten zijn smaller dan anderhalve meter. Hoe kan dat het dat wij dicht moeten?

Er zijn dorpen waarin de markt wel cruciaal is voor de voedselketen, maar in de stad Rotterdam zijn we niet afhankelijk van de markt. Anderhalve meter kun je daar niet garanderen. Het is bovendien niet alleen maar voedsel wat daar verkocht wordt.

Op grond waarvan maak ik onderscheid tussen de fietspompverkoper en de banenverkoper? Dat kán ik niet op een markt in de openbare ruimte die gerund wordt door de overheid. Ook voor supermarkten en andere winkels zijn nu aanvullende maatregelen genomen.

Mensen worden in hun portemonnee of plezier getroffen, maar die argumenten leiden alleen maar af van de focus. Het gaat om nu om één ding: risico van virusoverdracht van mens tot mens verminderen. Het treft heel veel mensen, maar het is niet voor niets dat er tientallen miljarden euro's worden geïnvesteerd. Ik ben niet gevoelig voor dit soort argumenten.

Maar het zijn ondernemers die hun zaak naar de klote zien gaan...

Er zijn zoveel bedrijven, maar ik ben niet gevoelig voor al die verhalen. Het is alleen maar ballast. De discussie moet daar niet over gaan. Het is niet dat ik er niet gevoelig voor ben, maar ik doe er niets mee.

Anil: Ik ben ondernemer en word enorm getroffen door dit hele gedoe. U zei: er komen tientallen miljarden euro's voor steun. Wanneer gaan nu daadwerkelijke de loketten open voor financiële hulp? En kan het zonder al dat formulierenwerk, dat je lang moet wachten?

Die loketten staan open. Ik ben verantwoordelijk voor onze eigen sociale dienst. We werken nu op een hele andere manier. Normaal is de behandelperiode vier weken. Mensen kunnen terecht bij het UWV of de sociale dienst met minder rompslomp, minder formulieren. Maar we moeten niet gekke Henkie zijn, want er zijn ook mensen die juist nu misbruik maken.

Mevrouw Jansen: Minister Grapperhaus zei dat er geen ondergrens meer is op samenkomsten, al wordt er nog wel een uitzondering gemaakt voor begrafenissen en bruiloften. Mijn dochter gaat trouwen op 15 mei. We houden ons aan de geldende regels, maar kunt u vertellen hoe Rotterdam hier mee omgaat?

Maximaal dertig mensen. Ik zou je het wel ontraden. Ik adviseer alleen het echtpaar en getuigen, verder niemand. Houd rekening met anderhalve meter afstand. Feestzalen blijven gesloten. Eigenlijk is het advies dus: het echtpaar plus de getuigen, maar dertig man is toegestaan. Op de website wordt het ook aangepast. Daar staat nu nog 40.

Hoe zorgt u ervoor dat er genoeg agenten zijn om alle maatregelen te handhaven?

Ik denk dat heel veel mensen zich aan de regels gaan houden. Dan blijft er een plukje over. Dat plukje ga ik niet bagatelliseren, want ik zei net al dat het bij één persoon is begonnen dus iedereen moet meedoen.

Dus moeten we ervoor zorgen dat die mensen erop worden aangesproken of op de bon worden geslingerd. Het niet doorgaan van voetbal speelt heel veel agenten vrij. Aan een gewone B-wedstrijd ben ik al honderden agenten kwijt. Die kunnen we nu inzetten voor handhaving.

Mijn moeder wordt binnenkort honderd jaar. Ze woont in een verzorgingshuis in Rotterdam. Ik wil haar het liefst opzoeken vanuit Breda. Weet u een oplossing?

Er is geen bezoek toegestaan voor ouderen in dit soort voorzieningen. Je kunt tegenwoordig wel videogesprekken voeren, zodat je in elk geval de glimlach van je moeder kunt zien. Het is heel vervelend, maar dit is onze werkelijkheid nu.

Martin Plat: Ik ben containerchauffeur in de Rotterdamse haven. Veel bedrijven hebben maatregelen getroffen door maximaal drie of vier personen binnen te laten. Nu ontstaan er buiten soms wel rijen van 100 chauffeurs en die wachten dan niet op anderhalve meter. Dat is dus een risico en daar wordt niet op gehandhaafd.

Niet alles kan op de schouders van de overheid komen. Hier moeten bedrijven zelf organiserend en handelend optreden. Bedankt voor de tip. Ik zal wel even contact opnemen met het Havenbedrijf Rotterdam.

Ik ga er zeker werk van maken.