Toch een cruiseschip in Rotterdamse haven

Een dag nadat de rechter de boete aan rederij Royal Caribbean heeft geschrapt, krijgt Damen Shiprepair Rotterdam meteen al een cruiseschip ter reparatie. Puur toeval, zeggen ze zelf. Maar opmerkelijk is het wel, juist nu ook in coronatijd cruiseschepen Rotterdam niet meer aandoen.

Het Cruiseschip World Dream van Genting Cruiselines doet Rotterdam aan voor een kleine, reguliere onderhoudsreparatie van enkele dagen. In die zin is de opdracht niet te vergelijken met de prestigieuze onderhoudsklus waar het conflict uit 2014 om te doen was.

Destijds werd een boete van bijna een miljoen euro opgelegd, omdat de Inspectie SVW aan boord van de Royal Caribbean meer dan 124 Filipijnse werklieden zonder werkvergunning trof.

Cruisewereld

Het ministerie kan nog in beroep gaan tegen het schrappen van de boete. Maar daar wachten de rederijen niet op. Elke klus, hoe klein ook, wordt nu omarmd. Immers, sinds de boete werd uitgedeeld, kregen de rederijen nauwelijks meer opdrachten vanuit de cruisewereld.

Damen verzekert dat alleen eigen personeel het onderhoud gaat verrichten. Aan boord van het schip zijn weliswaar zo'n 200 (van de gebruikelijke 1500) bemanningsleden. Maar zij blijven aan boord om het schip schoon en varend. Ze zijn allemaal gezond verklaard.

Er zijn geen gasten aan boord. De reparatie duurt ongeveer een week. De World Dream kwam uit Gibraltar. Onduidelijk is wat de bestemming na de reparatie is.