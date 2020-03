Euromast krijgt Franse eigenaar: 'Trots op hoe die er nu bij staat'

Bijna twintig jaar geleden begon Willem Tieleman (62) met het exploiteren van de Euromast, het iconische silhouet in de skyline van Rotterdam. In 2016 werd hij eigenaar van het imposante bouwwerk. Nu, vier jaar later, heeft hij het verkocht aan een Franse investeringsmaatschappij.

De reden van verkoop? "Ik denk dat mijn leeftijd en de periode van twintig jaar met zich meebrengt dat je daar een keer aan toe bent", zegt Tieleman die in Rotterdam nog wel eigenaar is van het Jamie Oliver restaurant in de Markthal.

De nieuwe eigenaar van de Euromast, het bedrijf M56 uit Parijs, is gespecialiseerd in toeristische trekpleisters op grote hoogte. "Ze hebben bijvoorbeeld de Montparnasse Tower in Parijs, de TV-toren in Berlijn en twee observatietorens in de Verenigde Staten", zegt de horeca-man hierover.

Naar verluidt kocht de Rotterdamse ondernemer de Euromast in 2016 voor een slordige vijf miljoen euro. Hij vertelt alleen niet voor welk bedrag hij de attractie nu heeft verkocht. "Over bedragen praat ik niet. Dat zou niet netjes zijn, maar ik heb er wel winst op gemaakt. Daar hebben we ook twintig jaar hard aan gewerkt."



Tieleman is trots op hoe de Euromast er nu bij staat nadat in 2017 groot onderhoud is gepleegd. "En we hebben nu een partij gevonden die het als zodanig kan voortzetten en dat is belangrijk voor Rotterdam. We hebben het toch over het meest iconische gebouw van de stad."

Een renovatie en grondige aanpak van het interieur leverden veel nieuwe bezoekers op. Vorig jaar was sprake van een recordaantal van 600 duizend bezoekers.

Vast in de lift

Begin februari kwam het bouwwerk wel negatief in het nieuws toen twintig mensen ruim zes uur lang vastzaten in de ronddraaiende glazen lift, van waaruit je de stad kunt bekijken. Door een storing ging het gevaarte niet meer naar beneden.



De Euromast is met 185 meter de hoogste toren van Nederland die open is voor het publiek. In de toekomst wordt de publiekstrekker afgetroefd door de Zalmhaventoren in Rotterdam. Die wordt 215 meter hoog.

De Rotterdamse trekpleister lijkt dus in goede handen, maar hoe moet het nu verder met Tieleman als ondernemer? Schaterlachend: "Nou, voorlopig moet ik de twee Jamie Oliver restaurants in Rotterdam en Den Haag rechtop zien te houden in deze crisistijden. Dan hoop ik dat we vol zitten als we straks weer open gaan."