Zeven tips in gijzelingszaak Hoogvliet, ook naam van dader genoemd

De auto die bij de gijzeling werd gebruikt is later teruggevonden in de Tweede Kooistraat in Spijkenisse. Beeld: Opsporing Verzocht

De politie heeft zeven tips binnengekregen over een gijzelingszaak die begon in Roosendaal en eindigde in Hoogvliet. Bij de tips is ook een naam genoemd. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Op 30 september worden in een huis in de Roosendaalse Wattstraat twee mannen mishandeld.

Maar liefst zes mannen zijn op zoek naar geld. De bewoner zegt dat hij dat niet heeft.

Daarop nemen drie van de zes binnendringers de mannen mee in een grijze Volkswagen Polo. De rit eindigt in een bos bij Hoogvliet, waar de slachtoffers urenlang worden mishandeld. Ze moeten per telefoon 20 duizend euro bij elkaar sprokkelen bij familie. Als dat niet lukt, geven de daders het op en zetten de slachtoffers uit de auto.

Achter de ontvoering en mishandeling gaat waarschijnlijk een conflict over hennep schuil in het Brabantse drugscircuit. De bewoner van het huis in de Wattstraaat had hier niets mee te maken, denkt de politie. Maar de tweede man, die bij hem logeerde, wel.

De politie vermoedt dat de drie mannen die de slachtoffers meenamen naar Hoogvliet uit deze omgeving komen. De Volkswagen Polo is later teruggevonden in de Tweede Kooistraat in Spijkenisse. De opdrachtgevers van de ontvoering zitten inmiddels vast. De politie is nog op zoek naar de zes uitvoerders.