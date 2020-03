Lancering Rijnmond Helpt: omdat we op elkaar letten

'Let een beetje op elkaar, ik reken op u', zei premier Rutte vorige week. Een goed idee. Daarom starten wij Rijnmond Helpt, het platform waarbij iedereen in onze regio die wil helpen, of juist hulp nodig heeft, elkaar kan ontmoeten.

Wat is Rijnmond Helpt?

Je hebt vast al goede voorbeelden voorbij zien komen. Mensen die boodschappen voor elkaar doen. Buren die voor elkaar koken. Muzikanten die voor verzorgingstehuizen spelen om de ouderen een hart onder de riem te steken. Juist in deze gekke en voor velen moeilijke tijd, zijn er veel mensen die graag de klauwen uit de mouwen steken om de ander te helpen.

Durf jij nu niet naar buiten, omdat je tot een risicogroep behoort? Ben je ziek? Of zit je thuis en weet je echt niet wat je nu moet doen? Schakel dan Rijnmond Helpt in. Want samen staan we sterker.

Hoe werkt Rijnmond Helpt?

Ga naar de Facebookgroep Rijnmond Helpt , en word lid. Op die manier kan je een bericht plaatsen. Wij modereren de berichten, om de hoeveelheid berichten te beperken, en te voorkomen dat er teveel dezelfde berichten uit een specifieke regio komen. Kijk dus ook goed of er al een soortgelijk initiatief in jouw plaats is, en als dat zo is, doe je aanbod of verzoek dan daar in de reacties.

Als je geen Facebook hebt, kan je ook mailen naar rijnmondhelpt@rijnmond.nl of bel naar 010 436 44 36. Als je daar duidelijk doorgeeft wat je aanbod of verzoek is, met daarbij je naam, locatie, contactgegevens en omschrijving van je aanbod of verzoek, zorgen wij ervoor dat dit wordt geplaatst.

Naast de Facebookgroep is op www.rijnmond.rijnmond-helpt ook een overzicht van alle hulpvragen en verzoeken.

Rijnmond Helpt is op radio, tv en online

Elke dag is er op radio, tv en online aandacht voor Rijnmond Helpt. Op Radio Rijnmond geven we elke dag om 11.15 aandacht aan een initiatief binnen Rijnmond Helpt. Daarnaast zal verslaggever Tenny Tenzer elke doordeweekse dag een Rijnmond Helpt-item maken over Rijnmond helpt voor radio, tv en online. Houd Rijnmond dus dagelijks in de gaten om op de hoogte te blijven hoe jij kan bijdragen of wat jij kan vragen van je regio-genoten.