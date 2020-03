Nu al geslaagd, maar zonder eindexamenfeestjes

Bij veel eindexamenleerlingen moet het nieuws heel even indalen. Maar al snel realiseren de meesten zich dat de vlag nu al uit kan. De centrale examens gaan vanwege de coronacrisis niet door, zo werd dinsdag bekendgemaakt. "Voor mij pakt het positief uit, ik ben geslaagd", zegt Marnix met een blij gezicht. Hij is een leerling van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel en heeft net een herkansing Engels achter de rug.

Zo serieus als onderwijsminister Slob het afblazen van de centrale examens bekendmaakte, zo opgetogen reageren veel leerlingen op het schoolplein in Capelle. De tot nu toe behaalde schoolresultaten zijn met het besluit van de minister doorslaggevend geworden. "Ik sta voor alles een zeven, dus ik kan dat diploma binnen hengelen. Ik ga zo een taartje halen en lekker in mijn eentje opeten", zegt de 17-jarige Levi. Hij vindt het heerlijk niet meer te hoeven blokken voor het centraal eindexamen, maar realiseert zich ook dat het onder vreemde omstandigheden plaatsvindt.

Geen stress

Ook de 16-jarige Lotte is opgelucht. "Nu heb je niet alle stress van het centraal eindexamen." Maar lang niet alle leerlingen staan er zo rooskleurig voor als zij. "Het is wel vervelend voor de leerlingen die nu onvoldoende staan."

Normaal tellen de centrale eindexamens en de schoolexamens die leerlingen maken lopende het jaar, even zwaar. Nu bepalen de cijfers van de schoolexamens of je een diploma krijgt. Voor de 16-jarige Timber is het nog maar de vraag of hij slaagt. Zijn schoolexamens zijn niet grandioos. "Bij mij hangt het erom. Ik heb gisteren een herkansing wiskunde gehad en als ik daar een onvoldoende voor haal, dan slaag ik niet."

Online tentamens

Op het Capelse Comenius Lyceum konden leerlingen deze week onder strenge voorwaarden van anderhalve meter afstand en extra hygiëne-maatregelen wel naar school voor een herkansing. Maar dat is nu stopgezet. "Volgens de RIVM-richtlijnen moeten we een stapje verder gaan en dat betekent dat wij de komende dagen de leerlingen thuis gaan laten en de fysieke tentamens gaan omdraaien naar online tentamens", zegt rector Pascal Scholtius.

Ook de leerlingen die door slechte resultaten bij de schoolexamens op 'zakken' staan, zullen extra aandacht krijgen. "Vooral de leerlingen die nog niet geslaagd zijn, gaan we helpen. Daar ligt de uitdaging de komende tijd."

Zomervakantie

Voor het gros van de leerlingen begint nu al de zomervakantie en de meeste tieners hebben geen moeite met vijf maanden luieren, relaxen en lanterfanten. Maar het coronavirus verpest wel de feeststemming, want van gezellig afspreken of een eindexamenfuif is geen sprake. "Nee dat is wel balen", zegt Levi. "Dit is een heel raar examenjaar, geen schoolgala, geen examenreis, dat zijn dingen die wij nu niet meemaken", zegt Lotte.

Ondanks het verplichte binnenblijven en niet kunnen afspreken, gaan ze er het beste van maken. "We hebben nu al met vrienden afgesproken om online via Facetime een biertje te doen en dan op afstand gezellig feestvieren", vertelt Marnix.

Eindexamenfeestje

En natuurlijk worden er ook al stiekem ondergrondse feestjes besproken. Want een tiener zou een tiener niet zijn als die niet een beetje tegendraads is. "Dat feestje gaat waarschijnlijk wel door, als we het maar een beetje stilhouden voor de politie", grapt één van de leerlingen ondeugend.

et levert een zenuwachtige hilariteit op op het schoolplein want de leerlingen realiseren zich heus de ernst van het coronavirus. "Nee joh, dat zou asociaal zijn", zegt de leerling er achteraan. "Het wordt waarschijnlijk gewoon een biertje drinken via Skype."