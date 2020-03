Het weer van vandaag: volop zon en droog

Vandaag is het zonnig en droog met soms alleen wat dunne sluierbewolking. De temperatuur loopt op naar 11 graden en de oostenwind waait matig, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar -1 graad landinwaarts. De wind waait uit het oosten en waait zwak tot matig.

Morgen komt er geen verandering in het huidige weer. Het is dan ook opnieuw zonnig en de temperatuur komt in de middag uit op 11 graden. De wind waait matig uit het noordoosten, windkracht 4.

VOORUITZICHTEN

Een krachtig hogedrukgebied boven Rusland zorgt voor een oostelijke stroming en de aanvoer van droge continentale lucht. Ook op vrijdag blijft de zon nog volop schijnen. In het weekend is er meer bewolking aanwezig en blijft het vrijwel droog. Vrijdag kan het nog 13 graden, in de loop van het weekend wordt de aangevoerde lucht kouder en op maandag is het nog maar 7 graden.